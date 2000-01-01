20.07 18:51 MIGnews.com
В ходе беспорядков убиты три палестинца
В ходе сегодняшних беспорядков вдоль границы с Газой убиты три палестинца, сообщает в пятницу, 20 июля The Times of Israel
со ссылкой на палестинский Минздрав.
Напомним
, сегодня вечером палестинские террористы открыли огонь по группе израильских солдат во время беспорядков вдоль забора безопасности в южной части Газы.
В ответ на атаку израильская армия обстреляла из танков и самолетов несколько позиций ХАМАСа, убив троих человек, сообщили представители армии.
Израильские военные были вынуждены ответить на "жестокие беспорядки вдоль защитного забора, во время которых были обстреляны войска ЦАХАЛа".
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