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Палестинцы открыли огонь по израильским солдатам | Фото:20.07 18:38   MIGnews.com

Палестинцы открыли огонь по израильским солдатам

Палестинские террористы открыли огонь по группе израильских солдат, спровоцировав столкновения вдоль границы с Газой.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel.

В ответ танки и военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по позициям террористов

ЦАХАЛ был вынужден прибегнуть к доступным методам разгона протестов, включая шумовые гранаты и слезоточивый газ, говорится в заявлении армии.
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