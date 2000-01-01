20.07 18:38 MIGnews.com
Палестинцы открыли огонь по израильским солдатам
Палестинские террористы открыли огонь по группе израильских солдат, спровоцировав столкновения вдоль границы с Газой.
Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel
.
В ответ танки и военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по позициям террористов
ЦАХАЛ был вынужден прибегнуть к доступным методам разгона протестов, включая шумовые гранаты и слезоточивый газ, говорится в заявлении армии.
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