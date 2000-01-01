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ХАМАС: посланники США - `голос израильской оккупации` | Фото:20.07 17:47   MIGnews.com

ХАМАС: посланники США - "голос израильской оккупации"

Администрация Дональда Трампа выразила готовность сотрудничать с ХАМАСом в случае, если террористическая группа признает право Израиля на существование и откажется от насилия.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel.

Посланники США Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт и американский посол в Израиле Дэвид Фридман опубликовали в четверг в Washington Post совместное обращение к ХАМАСу, в котором жестко раскритиковали террористическую организацию.

Представители администрации Трампа описали террористический режим как "ночной кошмар", который "без причины продлевает страдания палестинского народа".

При этом посланники США заявили, что они готовы оказывать палестинца гуманитарную помощь, но группа, контролирующая Газу, отклонила их требования.

"Кушнер и Гринблатт перенимают израильские россказни, и их агрессия против ХАМАСа указывает на неуважение к американскому правительству", - заявил представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

Отметим, что главной целью "плана" Дональда Трампа является установление мира между израильтянами и палестинцами.
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