Посланники США Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт и американский посол в Израиле Дэвид Фридман опубликовали в четверг в Washington Post совместное обращение к ХАМАСу, в котором жестко раскритиковали террористическую организацию.
Представители администрации Трампа описали террористический режим как "ночной кошмар", который "без причины продлевает страдания палестинского народа".
При этом посланники США заявили, что они готовы оказывать палестинца гуманитарную помощь, но группа, контролирующая Газу, отклонила их требования.
"Кушнер и Гринблатт перенимают израильские россказни, и их агрессия против ХАМАСа указывает на неуважение к американскому правительству", - заявил представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.
Отметим, что главной целью "плана" Дональда Трампа является установление мира между израильтянами и палестинцами.