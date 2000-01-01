20.07 16:44 MIGnews.com
Палестинцы вынудили американцев отменить свой визит в ПА
Представители Палестинской Автономии в четверг заявили, что они вынудили генерального консула США в Иерусалиме отменить свой визит в Наблус и соседний город Себастия.
Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Jerusalem Post
.
Палестинцы с гордостью объяснили, что визит американских должностных лиц был отменен на фоне протестов различных местных фракций и публичных личностей в Наблусе.
По словам представителя "Палестинской народной партии", Насра Абу Джеиса, этому послужило недоверие к "предвзятой" администрации США и попытки навязать палестинцам мирный план.
Согласно информации издания, американская делегация должна была посетить офисы фондовой биржи в Наблусе и совершить тур по арасбскому городу Самария.
Отметим, что руководство ПА бойкотирует должностных лиц администрации США с момента принятия президентом Дональдом Трампом решения признать Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года.
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