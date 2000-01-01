Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Палестинцы вынудили американцев отменить свой визит в ПА | Фото:20.07 16:44   MIGnews.com

Палестинцы вынудили американцев отменить свой визит в ПА

Представители Палестинской Автономии в четверг заявили, что они вынудили генерального консула США в Иерусалиме отменить свой визит в Наблус и соседний город Себастия.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Jerusalem Post.

Палестинцы с гордостью объяснили, что визит американских должностных лиц был отменен на фоне протестов различных местных фракций и публичных личностей в Наблусе.

По словам представителя "Палестинской народной партии", Насра Абу Джеиса, этому послужило недоверие к "предвзятой" администрации США и попытки навязать палестинцам мирный план.

Согласно информации издания, американская делегация должна была посетить офисы фондовой биржи в Наблусе и совершить тур по арасбскому городу Самария.

Отметим, что руководство ПА бойкотирует должностных лиц администрации США с момента принятия президентом Дональдом Трампом решения признать Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:05
Жителей Юга просят не уходить далеко от убежищ
19:34
ЦАХАЛ подтвердил удар по позициям террористов в Газе
19:09
Либерман и Шойгу договорились о координации в Сирии
18:51
В ходе беспорядков убиты три палестинца
18:38
Палестинцы открыли огонь по израильским солдатам
18:09
В Германии иранец ранил 14 человек в автобусе
17:47
ХАМАС: посланники США - "голос израильской оккупации"
17:27
В США на штат Айова обрушилось мощное торнадо
17:09
Нетаниягу и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
16:08
Суданец, напавший на медсестру, предстанет перед судом
15:54
Журнал Teen Vogue осудил отношение Израиля к палестинцам
15:27
ХАМАС: Мы избавимся от "грязи евреев" в ближайшем будущем
15:08
Макрон уволит советника избившего демонстранта
14:47
Впервые: Горящие шары - в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus