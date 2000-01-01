Журнал Teen Vogue осудил отношение Израиля к палестинцам
Популярный молодежный журнал о моде Teen Vogue внес коррективы в свой привычный стиль, внедрив немного политики и выразив свое мнение по поводу арабо-израильского конфликта и причастности к событиям американцев.
По данным издания, 16 июля в колонке о культуре "Сделай лучше" Линкольна Энтони Блейдса появилась запись, в которой автор сравнил арабо-израильский конфликт с незаконными действиями американских правоохранительных органов в отношении безоружных граждан.
"Недавняя история полицейского насилия в отношении безоружных темнокожих граждан Америки отражает недавнюю историю Израиля, который расценивает палестинцев как насильственных повстанцев", - написал Блейдс.
"Американские правоохранительные органы и израильские военные и правоохранительные органы имеют больше общего, чем похожие методы; они разделяют ответственность за то, что многие считают нарушением прав человека и гражданских прав", - подчеркнул он.
По мнению автора статьи, невинные люди будут погибать до тех пор, пока "обе страны не приложат серьезные усилия для улучшения своей полицейской политики".