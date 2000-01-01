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Журнал Teen Vogue осудил отношение Израиля к палестинцам | Фото:20.07 15:54   MIGnews.com

Журнал Teen Vogue осудил отношение Израиля к палестинцам

Популярный молодежный журнал о моде Teen Vogue внес коррективы в свой привычный стиль, внедрив немного политики и выразив свое мнение по поводу арабо-израильского конфликта и причастности к событиям американцев.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 16 июля в колонке о культуре "Сделай лучше" Линкольна Энтони Блейдса появилась запись, в которой автор сравнил арабо-израильский конфликт с незаконными действиями американских правоохранительных органов в отношении безоружных граждан.

"Недавняя история полицейского насилия в отношении безоружных темнокожих граждан Америки отражает недавнюю историю Израиля, который расценивает палестинцев как насильственных повстанцев", - написал Блейдс.

"Американские правоохранительные органы и израильские военные и правоохранительные органы имеют больше общего, чем похожие методы; они разделяют ответственность за то, что многие считают нарушением прав человека и гражданских прав", - подчеркнул он.

По мнению автора статьи, невинные люди будут погибать до тех пор, пока "обе страны не приложат серьезные усилия для улучшения своей полицейской политики".
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