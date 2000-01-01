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ХАМАС: Мы избавимся от `грязи евреев` в ближайшем будущем | Фото:20.07 15:27   MIGnews.com

ХАМАС: Мы избавимся от "грязи евреев" в ближайшем будущем

Высокопоставленный член террористической группы ХАМАС, который управляет Газой, недавно сделал заявление в адрес Израиля, в котором призвал избавить "Палестину от грязи евреев" и пообещал, что это произойдет к 2022 году.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel.

В видеоролике митинга 12 июля, транслировавшемся по "Аль-Джазире" и переведенном Ближневосточным исследовательским институтом средств массовой информации , бывший министр внутренних дел Хамаса Фати Хаммад сказал: "Мы с нетерпением ждем двух важных вещей, которые находятся в поле зрения".

По его словам, первым, что произойдет, это "очищение Палестины от грязи евреев", что, по его обещанию, произойдет незамедлительно.

"Еще четыре года, мои братья, и к 2022 году мы избавимся от них", - подчеркнул представитель террористической группы.

Второй целью, к которой призывал Хаммад, было создание исламского халифата "когда палестинский народ будет исцелен от своего рака – евреев".

Комментируя еженедельные столкновения вдоль границы с Газой, Хаммад отметил, что "тот факт, что мы участвуем в мирном марше возвращения, не означает, что мы отказались от военного пути джихада".

"Наш палец находится на спусковом крючке, и наши заводы работают и работают день и ночь. Каждый день мы изобретаем что-то новое, используя всю нашу силу, наши нервы, наши кости и нашу плоть. Каждый день мы производим большую военную мощь", - добавил он.
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