ХАМАС: Мы избавимся от "грязи евреев" в ближайшем будущем
Высокопоставленный член террористической группы ХАМАС, который управляет Газой, недавно сделал заявление в адрес Израиля, в котором призвал избавить "Палестину от грязи евреев" и пообещал, что это произойдет к 2022 году.
В видеоролике митинга 12 июля, транслировавшемся по "Аль-Джазире" и переведенном Ближневосточным исследовательским институтом средств массовой информации , бывший министр внутренних дел Хамаса Фати Хаммад сказал: "Мы с нетерпением ждем двух важных вещей, которые находятся в поле зрения".
По его словам, первым, что произойдет, это "очищение Палестины от грязи евреев", что, по его обещанию, произойдет незамедлительно.
"Еще четыре года, мои братья, и к 2022 году мы избавимся от них", - подчеркнул представитель террористической группы.
Второй целью, к которой призывал Хаммад, было создание исламского халифата "когда палестинский народ будет исцелен от своего рака – евреев".
Комментируя еженедельные столкновения вдоль границы с Газой, Хаммад отметил, что "тот факт, что мы участвуем в мирном марше возвращения, не означает, что мы отказались от военного пути джихада".
"Наш палец находится на спусковом крючке, и наши заводы работают и работают день и ночь. Каждый день мы изобретаем что-то новое, используя всю нашу силу, наши нервы, наши кости и нашу плоть. Каждый день мы производим большую военную мощь", - добавил он.