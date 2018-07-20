Впервые: Горящие шары - в Иерусалиме

Утром на заднем дворе жилого дома в иерусалимском районе Гило был обнаружен воздушный шар с прикрепленным к нему воспламеняющимся веществом – пропитанной ладаном льняной тряпкой.
Сотрудники служб безопасности пока что не подтверждают, что случившееся связано с террором, но если окажется, что шар запустили из Газы, это станет первым подобным инцидентом. Ранее от террора такого рода страдали лишь приграничные общины.
כוחות משטרת ישראל הוזעקו לפני זמן קצר לבית בדרום ירושלים לאחר שבמקום אותר בלון חשוד. חבלנים מטפלים בפריט pic.twitter.com/1N2SrJG6rZ
Шар обнаружили дети семейной пары, проживающей в доме. На момент, когда его нашли, тряпка погасла. Несмотря на это, на место были вызваны саперы, которые изучили объект.
Лидер Гило Офер Аюби призвал премьер-министра Нетаниягу и министра обороны Либермана как можно быстрее отреагировать на произошедшее, определить происхождение шара и предотвратить это в будущем.
"Мы не можем превратиться в Газу", - цитирует его Ynet.
Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных предметах – воздушных змеях и воздушных шарах, к которым могут быть прикреплены не только воспламеняющиеся веществам, но и взрывчатка.