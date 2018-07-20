20.07 14:47 MIGnews.com

Впервые: Горящие шары - в Иерусалиме

כוחות משטרת ישראל הוזעקו לפני זמן קצר לבית בדרום ירושלים לאחר שבמקום אותר בלון חשוד. חבלנים מטפלים בפריט pic.twitter.com/1N2SrJG6rZ — משטרת ישראל (@IL_police) July 20, 2018

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Утром на заднем дворе жилого дома в иерусалимском районе Гило был обнаружен воздушный шар с прикрепленным к нему воспламеняющимся веществом – пропитанной ладаном льняной тряпкой.Сотрудники служб безопасности пока что не подтверждают, что случившееся связано с террором, но если окажется, что шар запустили из Газы, это станет первым подобным инцидентом. Ранее от террора такого рода страдали лишь приграничные общины.Шар обнаружили дети семейной пары, проживающей в доме. На момент, когда его нашли, тряпка погасла. Несмотря на это, на место были вызваны саперы, которые изучили объект.Лидер Гило Офер Аюби призвал премьер-министра Нетаниягу и министра обороны Либермана как можно быстрее отреагировать на произошедшее, определить происхождение шара и предотвратить это в будущем."Мы не можем превратиться в Газу", - цитирует его Ynet.Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных предметах – воздушных змеях и воздушных шарах, к которым могут быть прикреплены не только воспламеняющиеся веществам, но и взрывчатка.