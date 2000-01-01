"ХАМАС лишает нас выбора - мы готовы к войне"

Израиль готов начать новую войну, если не прекратятся "террор воздушных змеев" и другие формы насилия, исходящего из сектора Газа в отношении жителей юга.
"В газетах пишут, что мы не пойдем на войну из-за воздушных змеев и пожаров. Тем не менее, любой разумный человек, наблюдая сожженную рощу или тысячи дунамов выжженных сельскохозяйственных полей, понимает, что это необоснованно", - сказал Авигдор Либерман на пресс-конференции, состоявшейся 20 июля в Сдероте.
Министр обороны обвинил руководство ХАМАСа в насилии, возложив на него ответственность за будущую войну.
"Мы стараемся соблюдать внимательность и ответственность, но главари ХАМАСа насильно тянут нас к ситуации, в которой у нас не будет выбора. К ситуации, в которой мы будем вынуждены начать масштабную и болезненную военную операцию. Не просто показуху, а действительно крупную и болезненную военную операцию", - добавил он.
Либерман выразил уверенность в том, что Израиль готов к операции куда масштабнее прогремевшей в 2014 году "Нерушимой Скалы". И, если это случится, единственным ответственным за случившееся будет руководство ХАМАСа, хотя цену придется заплатить всем жителям Газы.
Глава Минобороны считает причиной возобновившегося насилия и напряженности на южной границе то, что Израиль прекратил политику сдерживания.
"Мы действуем ответственно и сдержанно, несмотря на то, что реальная проблема заключается в ослаблении сдерживания, смещении баланса сил и, конечно же, чувстве безопасности, что не менее важно, чем собственно безопасность", - уверен он.
"Реальность, в которой жители периферии Газы вынуждены проводить выходные в бомбоубежищах, а подготовка безопасных помещений стала неотъемлемой частью шаббата, невыносима", - сказал министр Либерман.
Он утверждает, что Израиль не находится в прямом контакте с ХАМАСом с целью всеобъемлющего прекращения огня, однако признал, что государство готово к переговорам с боевиками через посредников. К примеру, при посредничестве Египта и ООН.
Напоследок политик призвал жителей сектора Газа принудить ХАМАС к перемирию, пообещав "экономические стимулы" взамен на "полное прекращение террора и провокаций вдоль забора".
Стоит отметить, что практически с таким же предложением ранее к ХАМАСу обратились и представители американской администрации - американский посол в Израиле Дэвид Фридман, главный советник президента США Джаред Кушнер и его спецпосланник на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.