20.06 20:08 MIGnews.com

ХАМАС мобилизует палестинцев против аннексии

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ХАМАС организовал массовые протесты в секторе Газа против плана Израиля по распространению суверенитета над частями Западного берега.Об этом сообщает Тasnim.По данным издания, сотни палестинцев приняли участие в митинге в пятницу, 19 июня. Участники, включая политических деятелей, выразили свое "полное неприятие плана аннексии"."Наши люди сталкиваются с историческим переломным моментом и новой главой в заговоре, направленном на их дело путем кражи земли, иудаизации Иерусалима и аннексии Западного берега. Послание врагу: мы продолжим борьбу, даже если это будет жизни нам и нашим детям. Враг должен понять, что он приближается к своему концу", – сказал представитель ХАМАСа Мушир аль-Масри.