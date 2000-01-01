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ХАМАС мобилизует палестинцев против аннексии | Фото:20.06 20:08   MIGnews.com

ХАМАС мобилизует палестинцев против аннексии

ХАМАС организовал массовые протесты в секторе Газа против плана Израиля по распространению суверенитета над частями Западного берега.

Об этом сообщает Тasnim.

По данным издания, сотни палестинцев приняли участие в митинге в пятницу, 19 июня. Участники, включая политических деятелей, выразили свое "полное неприятие плана аннексии".

"Наши люди сталкиваются с историческим переломным моментом и новой главой в заговоре, направленном на их дело путем кражи земли, иудаизации Иерусалима и аннексии Западного берега. Послание врагу: мы продолжим борьбу, даже если это будет жизни нам и нашим детям. Враг должен понять, что он приближается к своему концу", – сказал представитель ХАМАСа Мушир аль-Масри.


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