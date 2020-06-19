Ливанскую активистку обвинили в шпионаже на Израиль

24-летняя студентка, изучающая английскую литературу, известна своей критикой шиитской организации "Хизбаллы". Девушку арестовали вместе с братом. Перед задержанием Хатиб опубликовала в Twitter пост против президента Мишеля Ауна.
Ее сестра, Марьям аль-Хатиб опровергла все обвинения в адрес Кинды, отметив, что это дело "безосновательно сфабриковано". По ее словам, "Ливан является страной свобод и демократии". Девушка потребовала "немедленно освободить ее сестру".
"Кинда ведет борьбу за достойную жизнь, и мы удивлены обвинениями против нее, мы всецело их отвергаем", – сказала Марьям.
Что примечательно, в Ливане считают, что истинная причина ареста Кинды связана именно с критикой правительства, которое "пляшет под дудку" "Хизбаллы".
По словам представителя ливанской службы безопасности, ранее был перехвачен разговор Хатиб "с человеком из Израиля", которому она передала некую информацию. Какую именно, он не уточнил.