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ЦАХАЛ завершил масштабные учения | Фото:20.06 19:38   MIGnews.com

ЦАХАЛ завершил масштабные учения

Израильские военные завершили сегодня масштабные учения, имитирующие войну с ливанской террористической группировкой "Хизбаллы".

Об этом пишет The Times of Israel.

Данные учения которые стартовали в прошлое воскресенье, проводились в северной части государства и были самыми большими за последние два года.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что участникам учений необходимо было получить опыт результативного ведения боевых действий одновременно на нескольких фронтах.

Отмечается, что в учениях "Первый урожай" участие приняли несколько тысяч пехотинцев, привлечены были многочисленные самолеты, вертолеты, БПЛА и др.

Военные заявили, что это было самое крупное учение после учения "Свет зерна" 2017 года, которое было крупнейшим учением ЦАХАЛа за последние 20 лет.


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