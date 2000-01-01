При каких условиях ЕС готов поддержать мирный план?
Европейский союз в среду выразил готовность сотрудничать с администрацией США в ее усилиях по заключению израильско-палестинского мирного соглашения, если оно включает в себя четкую приверженность решению о двух государствах и другим одобренным на международном уровне параметрам.
Федерика Могерини, глава внешней политики ЕС, во время встречи во вторник в Вашингтоне с Джаредом Кушнером, старшим советником президента США Дональда Трампа, "подчеркнула фундаментальную заинтересованность Европейского союза в обеспечении прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе", согласно отчету о встрече, предоставленному Брюсселем.
"В этом контексте ЕС готов работать с администрацией США на основе его давней позиции, включая приверженность согласованному решению о двух государствах и согласованным международным параметрам", - говорится в докладе.