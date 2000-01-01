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При каких условиях ЕС готов поддержать мирный план? | Фото:20.06 20:45   MIGnews.com

При каких условиях ЕС готов поддержать мирный план?

Европейский союз в среду выразил готовность сотрудничать с администрацией США в ее усилиях по заключению израильско-палестинского мирного соглашения, если оно включает в себя четкую приверженность решению о двух государствах и другим одобренным на международном уровне параметрам.

Об этом пишет The Times of Israel.

Федерика Могерини, глава внешней политики ЕС, во время встречи во вторник в Вашингтоне с Джаредом Кушнером, старшим советником президента США Дональда Трампа, "подчеркнула фундаментальную заинтересованность Европейского союза в обеспечении прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе", согласно отчету о встрече, предоставленному Брюсселем.

"В этом контексте ЕС готов работать с администрацией США на основе его давней позиции, включая приверженность согласованному решению о двух государствах и согласованным международным параметрам", - говорится в докладе.


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