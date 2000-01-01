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ХАМАС вновь обвинил Израиль в нарушении договоренностей | Фото:20.06 15:43   MIGnews.com

ХАМАС вновь обвинил Израиль в нарушении договоренностей

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что Израиль игнорирует условия неофициального соглашения о прекращении огня в Газе, сообщает в четверг The Times of Israel.

Общаясь сегодня с иностранными журналистами в Газе, Хания сказал, что договоренность о перемирии, заключенная при посредничестве Египта, Катара и ООН, оказалась под угрозой.

По его словам, Израиль "не уважает" условия соглашения, а два миллиона жителей Газы, остающейся под блокадой, так и "не почувствовали", что условия их проживания изменились к лучшему.

Его комментарии поступили на следующий день после того, как пресс-секретарь ХАМАСа утверждал, что Еврейское Государство выполняет принятые обязательства.

Как известно, Израиль официально не признает соглашение о прекращении огня с ХАМАСом и другими террористическими группами в Секторе, которое было заключено в начале мая после двухдневных интенсивных боевых действий.


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