20.05 07:43 MIGnews.com
Хаменеи похвастался антиизраильским плакатом ко Дню Аль-Кудс
В Иране ко "Дню Аль-Кудс" опубликовали антисемитский плакат, на котором изображен "захваченный" Иерусалим, а также ликвидированный американскими ВВС экс-главарь бригады Аль-Кудс Кассема Сулеймани.
Соответствующий плакат во вторник, 19 мая, опубликовал офис верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи.
"Палестина будет свободной. Окончательное решение. Сопротивление – референдум", - гласит текст на плакате, который Хаменеи представил на английском, фарси и арабском языке.
Плакат был выпущен в честь "Дня Аль-Кудс" – ежегодного иранского "праздника", который пропагандирует уничтожение Израиля.
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