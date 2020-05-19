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Хаменеи похвастался антиизраильским плакатом ко Дню Аль-Кудс | Фото:20.05 07:43   MIGnews.com

Хаменеи похвастался антиизраильским плакатом ко Дню Аль-Кудс

В Иране ко "Дню Аль-Кудс" опубликовали антисемитский плакат, на котором изображен "захваченный" Иерусалим, а также ликвидированный американскими ВВС экс-главарь бригады Аль-Кудс Кассема Сулеймани.

Соответствующий плакат во вторник, 19 мая, опубликовал офис верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи.

"Палестина будет свободной. Окончательное решение. Сопротивление – референдум", - гласит текст на плакате, который Хаменеи представил на английском, фарси и арабском языке.



Плакат был выпущен в честь "Дня Аль-Кудс" – ежегодного иранского "праздника", который пропагандирует уничтожение Израиля.


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