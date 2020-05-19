20.05 07:43 MIGnews.com

Хаменеи похвастался антиизраильским плакатом ко Дню Аль-Кудс

There is so much going on in this new Quds Day Poster from #Iran's supreme leader's office, I don't even know where to begin. One observation is #Soleimani's photo is larger than every other photo--including #Khomeini. pic.twitter.com/Tg8aE2q7Lt — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 19, 2020

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В Иране ко "Дню Аль-Кудс" опубликовали антисемитский плакат, на котором изображен "захваченный" Иерусалим, а также ликвидированный американскими ВВС экс-главарь бригады Аль-Кудс Кассема Сулеймани.Соответствующий плакат во вторник, 19 мая, опубликовал офис верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи."Палестина будет свободной. Окончательное решение. Сопротивление – референдум", - гласит текст на плакате, который Хаменеи представил на английском, фарси и арабском языке.Плакат был выпущен в честь "Дня Аль-Кудс" – ежегодного иранского "праздника", который пропагандирует уничтожение Израиля.