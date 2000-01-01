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Аббас: выходим из всех договоров с Израилем и США 20.05 07:01   MIGnews.com

Аббас: выходим из всех договоров с Израилем и США

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас “бросил бомбу” и заявил, что палестинское образование “более не связано никакими договорами с Израилем и США”.

Выступая в Рамалле ночью 20 мая Аббас сказала: "Нами принято решение отказаться от всех договоров, подписанных с Израилем и США - включая Соглашения Осло”. Аббас выступал перед лидерами Организации Освобождения Палестины. Встреча была посвящена воросу о том, как реагировать на израильские планы аннексии.

Аббас добавил: “Организация Освобождения Палестины и Государство Палестины снимают с себя ответственность. С этого момента, Израиль должен взять на себя ответственность в качестве оккупирующей силы на палестинских территориях, в соответствии с международным законодательством”.

Аббас добавил: "Аннексия территорий Западного берега является отменой Соглашений Осло. Оккупационное правительство должно нести всю полноту ответственности и выполнять свои обязательства в отношении международного сообщества в качестве оккупационной силы. Мы более не обязаны исполнять соглашения с Израилем, включая соглашения в области безопасности. Мы подчеркиваем нашу приверженность к формуле два государства для двух народов в качестве решения палестино-израильского конфликта”.

Аббас добавил: “Мы возлагаем на американскую администрацию всю полноту ответственности за то угнетение, которому подвергаются палестинцы, и считаем ее главным партнером израильской оккупации, и ее агрессивных и нечестных решений и мер против нашего народа”.


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