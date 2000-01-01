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Тысячи иранцев просят убежища в Израиле | Фото:20.05 13:34   MIGnews.com

Тысячи иранцев просят убежища в Израиле

Число иранцев, обращающихся к Израилю за помощью, резко возросло за последние месяцы после пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Об этом в среду, 20 мая, сообщило министерство иностранных дел.

В частности, в Израиль хотят эмигрировать или приехать ради медицинской помощи тысячи иранцев. В основном запросы поступают через личные сообщения в социальных сетях персидских аккаунтов МИД, или же по электронной почте.

Некоторые пользователи оставляют комментарии с такой просьбой публично, но используют псевдонимы в своих учетных записях.

Многие обращаются с просьбой о предоставлении политического убежища. Такие сообщения присылают люди, которые были вынуждены бежать в другие страны из-за солидарности с Израилем или по другим причинам.

Иранцы умоляют им ответить, утверждая, что их жизни в опасности "из-за коррумпированного режима аятолл". Иранцы, отправляющие такие сообщения, видят Израиль как современную, прогрессивную и демократическую страну, и это одна из причин постоянных просьб о предоставлении убежища и других.


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