20.05 21:20 MIGnews.com

"Соглашение - унизительная капитуляция перед террором"

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Партия Оцма Ха Йехудит прокомментировала заключенное с ХАМАСом соглашение о прекращении огня.В заявлении партии говорится: “Это - соглашение об унизительной капитуляции, которое позволит ХАМАСу реорганизоваться и стать еще сильнее. ХАМАС реально диктует агенду Государству Израиль, и ставит правительсво Израиля на колени. Декларации Нетаниягу о “сильных правах” давно утратили смысл, и сегодня террористические организации еще раз убедились в том, как выгодно атаковать Государство Израиль. Для Газы есть только оно решение - уничтожение ХАМАСа, возвращение контроля над Газой, стимуляция жителей Газы к эмиграции и возобновление еврейских поселений в Газе”.