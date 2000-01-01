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ХАМАС и Израиль договорились о перемирии на полгода 20.05 21:03   MIGnews.com

ХАМАС и Израиль договорились о перемирии на полгода

12-й канал израильского ТВ в вечернем выпуске новостей сообщил о том, что ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня на полгода.

Соглашение о прекращении огня было заключено при египетском посредничестве и предусматривает прекращение демонстраций у пограничных сооружений.

В переговорах также участвовали представители ООН.

Достигнуто соглашение о том, что палестинские демонстранты и “Марши Возвращения” не будут приближаться к границе ближе, чем на 300 метров..

Палестинцы также обещали прекратить ночные атаки и организацию “флотилий свободы”.

Израиль, со своей стороны, готов расширить зону рыболовства для Газы до 15 морских миль, помогать гуманитарным проектам ООН и завозить в Газу лекарства и гуманитарную помощь.

Израиль также согласился начать переговоры по увеличению поставок электрической энергии, статусу контрольно- пропускных пунктов, здравоохранению и финансовым вопросам.

В случае, если стороны сумеют придерживаться достигнутых договоренностей - и палестинцы требуют их быстрейшего воплощения в жизнь, то могут начаться переговоры о возвращении тел израильских солдат и израильских заложников, удерживаемых в Газе. Стороны встретятся в случае, если “будет поддерживаться тишина на границе”.

Возможным подтверждением успеха являются события прошедшего “Дня Накбы”, который не привел к традиционной эскалации. Израильский военно-политический истеблишмент выразил удовлетворение сдержанностью, проявленной ХАМАСом. В Газе, однако, ХАМАС критикуют. Силы безопасности ХАМАСа “без причин” атаковали демонстрантов в День Накбы в нескольких районах Газы.

Несмотря на это, в минувшие выходные начались три пожара из-за запущенных террористами воздушных шаров - лесу Шокда, в лесу Беери и рядом с кибуцем Нахаль Оз.

Партия Оцма Ха Йехудит прокомментировала заключенное с ХАМАСом соглашение о прекращении огня.

В заявлении партии говорится: “Это - соглашение об унизительной капитуляции, которое позволит ХАМАСу реорганизоваться и стать еще сильнее. ХАМАС реально диктует агенду Государству Израиль, и ставит правительсво Израиля на колени. Декларации Нетаниягу о “сильных правах” давно утратили смысл, и сегодня террористические организации еще раз убедились в том, как выгодно атаковать Государство Израиль. Для Газы есть только оно решение - уничтожение ХАМАСа, возвращение контроля над Газой, стимуляция жителей Газы к эмиграции и возобновление еврейских поселений в Газе”.


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