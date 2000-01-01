Любой американский мирный план, который игнорирует борьбу палестинского народа на независимое государство, обречен на провал, заявил в понедельник один из высокопоставленных палестинских чиновников, что может негативно повлиять на мирную конференцию США на Ближнем Востоке, запланированную на следующий месяц.
Комментарии пресс-секретаря председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса сразу же бросили тень на конференцию, которая, как ожидается, состоится в конце июня в Бахрейне.
"Экономический план, не подкрепленный политически, ни к чему не приведет. Урегулирование, которое не приведет к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, нежизнеспособно", - министр информации ПА Набиль Абу Рудейна.
В воскресенье Белый дом объявил, что на конференции представит первый этап своего долгожданного мирного плана на Ближнем Востоке, заявив, что он сосредоточится на экономических выгодах, которые могут быть получены в случае урегулирования израильско-палестинского конфликта.
План предусматривает крупномасштабные инвестиционные и инфраструктурные работы, большая часть которых финансируется богатыми арабскими странами на палестинских территориях.
Но официальные лица заявили, что конференция 25-26 июня не будет включать в себя основные политические вопросы, стоящие в центре конфликта: окончательные границы, статус Иерусалима, судьба палестинских беженцев или требования безопасности Израиля.
Между тем, премьер-министр ПА Мухаммад Штайе заявил журналистам, что с Рамаллой не проводились консультации по поводу конференции.
"С нами не говорили ни о дате, ни о повестке дня", - добавил политик.
В совместном заявлении с Бахрейном Белый дом заявил, что эта встреча даст правительству, гражданским и деловым лидерам возможность сплотиться в поддержку экономических инициатив, которые могут стать возможными благодаря мирному соглашению.
"Палестинский народ, как и все люди на Ближнем Востоке, заслуживает достойного будущего и возможности улучшить свою жизнь", - заявил в воскресенье в своем заявлении старший советник и зять президента США Дональд Трамп Джаред Кушнер. "Экономический прогресс может быть достигнут только при наличии твердого экономического видения и при условии решения основных политических вопросов".