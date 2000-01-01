20.05 19:59 MIGnews.com

"Переезд посольства США положит конец мирному процессу"

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Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим будет означать конец палестино-израильскому мирному процессу, предупредил экс-глава палестинской делегации на переговорах с Израилем Саиб Арикат."Мы считаем, что перемещение посольства США в Иерусалим будет означать конец мирного процесса", - заявил он 20 мая на Всемирном экономическом форуме, который в этом году проходит у Мертвого моря в Иордания.На мероприятии он разделил сцену с бывшим министром иностранных дел Израиля, а ныне одной из лидеров израильской оппозиции Ципи Ливни. Оба политика выразили оптимизм в отношении заявленной Трампом политики по Ближнему Востоку.Напомним, что новая администрация США все еще официально не объявила о переезде посольства, хотя это было одним из самых громких предвыборных обещаний Трампа.В свете этого Арикат назвал Палестинское государство без столицы в Восточном Иерусалиме "не имеющим никакого смысла", выразив надежду на то, что "президент Трамп даст нам шанс"."Он сказал, что не будет навязывать свои решения ни нам, ни израильтянам. Тот факт, что он собирается переместить посольство, является навязыванием, диктовкой", - добавил палестинец.Как известно, распоряжение о переезде посольства Конгресс принял еще в 1995 году, но с тех пор каждые полгода все президенты это отсрочивали. Срок нынешней отсрочки истекает 1 июня.