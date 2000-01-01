20.05 15:52 MIGnews.com

В Ливане арестован "израильский шпион"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ливанские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщают об аресте иностранного мужчины по обвинению в "шпионских операциях в пользу израильского врага". Отмечается, что арест бы произведен в субботу, 20 мая."В рамках усилий по противодействию шпионажу и уничтожению шпионских ячеек в Ливане генеральная служба общей безопасности арестовала иракца М. Ю. за сбор данных в пользу Израиля", - пишет агентство NNA.Отмечается, что на допросе "подозреваемый" признался в том, что был завербован одним из израильских офицеров, совершавшим операцию заграницей. Он рассказал, что ему было поручена миссия собирания данных о ливанских вооруженных силах и чиновниках, а также ему было предложено нанять людей для создания "диверсионной ячейки".Как пишет агентство, мужчина якобы свел вербовщика со своим братом в Ираке, который начал выполнять аналогичную миссию, но там.Сейчас над ним ведется работа по изъятию информации об остальных израильских шпионах в Ливане.