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В Ливане арестован `израильский шпион` | Фото: flickr20.05 15:52   MIGnews.com

В Ливане арестован "израильский шпион"

Ливанские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщают об аресте иностранного мужчины по обвинению в "шпионских операциях в пользу израильского врага". Отмечается, что арест бы произведен в субботу, 20 мая.

"В рамках усилий по противодействию шпионажу и уничтожению шпионских ячеек в Ливане генеральная служба общей безопасности арестовала иракца М. Ю. за сбор данных в пользу Израиля", - пишет агентство NNA.

Отмечается, что на допросе "подозреваемый" признался в том, что был завербован одним из израильских офицеров, совершавшим операцию заграницей. Он рассказал, что ему было поручена миссия собирания данных о ливанских вооруженных силах и чиновниках, а также ему было предложено нанять людей для создания "диверсионной ячейки".

Как пишет агентство, мужчина якобы свел вербовщика со своим братом в Ираке, который начал выполнять аналогичную миссию, но там.

Сейчас над ним ведется работа по изъятию информации об остальных израильских шпионах в Ливане.
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