20.05 14:17 MIGnews.com

На КПП Каландия арестовали юную террористку с ножом

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Израильская полиция сообщила, что палестинская девочка-подросток была арестована в субботу, 20 мая, после того, как у нее обнаружили нож, когда она направлялась к КПП Каландия.Силы безопасности Израиля приказали подростку остановиться и провели процедуру задержания подозреваемой, заметив, что она держала нож.Силам безопасности удалось арестовать подозреваемую террористку, после чего ее доставили на допрос. Никто не пострадал. Полиция начала расследование инцидента.Детали происшествия уточняются.