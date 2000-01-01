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На КПП Каландия арестовали юную террористку с ножом | Фото: Thinkstock20.05 14:17   MIGnews.com

На КПП Каландия арестовали юную террористку с ножом

Израильская полиция сообщила, что палестинская девочка-подросток была арестована в субботу, 20 мая, после того, как у нее обнаружили нож, когда она направлялась к КПП Каландия.

Силы безопасности Израиля приказали подростку остановиться и провели процедуру задержания подозреваемой, заметив, что она держала нож.

Силам безопасности удалось арестовать подозреваемую террористку, после чего ее доставили на допрос. Никто не пострадал. Полиция начала расследование инцидента.

Детали происшествия уточняются.
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