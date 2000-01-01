20.04 09:57 MIGnews.com

ЦАХАЛ призвал палестинцев не участвовать в беспорядках

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ВВС ЦАХАЛа сбросили сотни листовок на арабском языке на территорию Газы с предупреждением держаться подальше от пограничного забора. Также Израиль призвал палестинцев воздержаться от попыток нанести вред инфраструктуре безопасности и тем более, попыток совершить террористические нападения.Жители Газы получили листовки с предупреждением в пятницу утром, 20 апреля.В тексте говорится: "Жителям Газы: вы участвуете в насильственных беспорядках. ХАМАС использует вас для осуществления своей террористической деятельности. Держитесь подальше от тех, кто участвует в терроре, и от тех, кто поощряет беспорядки и насилие. ЦАХАЛ будет решительно действовать против любых попыток нанести ущерб заградительному барьеру и военной инфраструктуре"."ХАМАС использует вас, чтобы продвигать свои интересы. Не слушайте их приказы, которые угрожают вашей жизни. Все может быть иначе: ваше будущее в ваших руках. Штаб квартира ЦАХАЛ".