20.04 07:57 MIGnews.com

Гринблатт назвал, против чего могут протестовать палестинцы

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Палестинцы имеют право "протестовать против ужасных гуманитарных условий" в Газе. Об этом заявил советник президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт.При этом он подчеркнул, что протесты палестинцев должны проходит на безопасном расстоянии от границы Израиля и без насильственных действий.Напомним, что 31 марта начались массовые протесты палестинцев на границе между Израилем и Газой. Беспорядки проходят каждую пятницу, в которых принимают участие тысячи арабов. Они бросают камни в солдат ЦАХАЛа, поджигают шины и коктейли "Молотова".В результате столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности погибли около 30 арабов.