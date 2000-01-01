Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израиль возобновит точечные ликвидации командиров ХАМАСа | Фото: Israel Defense Forces/Flickr20.04 21:21   MIGnews.com

Израиль возобновит точечные ликвидации командиров ХАМАСа

Израиль возобновит точечные ликвидации лидеров палестинских боевиков, если их снайперы осмелятся атаковать офицеров и солдат ЦАХАЛа, заявил министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.

Таким образом, он отреагировал на сегодняшние угрозы группировки "Палестинский исламский джихад".

"Угрозы террористической организации "Палестинский исламский джихад" расстреливать офицеров ЦАХАЛа снайперами из сектора Газа пересекают красную линию. ХАМАС должен знать, что любое нападение на командующий состав ЦАХАЛа на границе с Газой немедленно приведет к возобновлению точечных ликвидаций руководителей ХАМАСа", - цитирует его i24news.

Министр Кац напомнил о том, что ХАМАС, как главная контролирующая сектор Газа группировка, остается ответственным за все происходящее на ее территории.

Напомним, что 20 апреля "Исламский джихад" обнародовал видео, в котором два израильские генерала якобы попали под прицел снайперской винтовки. Среди них оказался и координатор действий правительства на территориях Йоав Мордехай.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:47
Дети мусульман травят учеников школ Берлина
21:11
Умер исполнитель хитов Wake me up и Hey brother
20:44
Чехия не откроет посольство в Иерусалиме
20:20
На границе с Газой убиты еще двое, более 600 ранены
20:12
Британская футбольная ассоциация объявила бойкот ЧМ-2018
19:57
Подростки угрожали взорвать евреев в синагоге Мальме
18:29
Из Газы запускают в Израиль воздушные змеи со свастикой
17:53
Командир КСИР: Война с Израилем закончится его уничтожением
17:25
Не пожавшей руку мужчине мусульманке отказали в гражданстве
16:53
Германия: мы не знаем, как немецкий хлор попал в Сирию
16:41
"Натали Портман попала в руки сторонников BDS"
16:14
"Марш Возвращения": Убиты 2 палестинца
16:03
Иран пугает моторными лодками и муляжами субмарин  
15:55
Президент Румынии против переезда посольства
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus