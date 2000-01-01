20.04 21:21 MIGnews.com

Израиль возобновит точечные ликвидации командиров ХАМАСа

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Израиль возобновит точечные ликвидации лидеров палестинских боевиков, если их снайперы осмелятся атаковать офицеров и солдат ЦАХАЛа, заявил министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.Таким образом, он отреагировал на сегодняшние угрозы группировки "Палестинский исламский джихад"."Угрозы террористической организации "Палестинский исламский джихад" расстреливать офицеров ЦАХАЛа снайперами из сектора Газа пересекают красную линию. ХАМАС должен знать, что любое нападение на командующий состав ЦАХАЛа на границе с Газой немедленно приведет к возобновлению точечных ликвидаций руководителей ХАМАСа", - цитирует его i24news.Министр Кац напомнил о том, что ХАМАС, как главная контролирующая сектор Газа группировка, остается ответственным за все происходящее на ее территории.Напомним, что 20 апреля "Исламский джихад" обнародовал видео, в котором два израильские генерала якобы попали под прицел снайперской винтовки. Среди них оказался и координатор действий правительства на территориях Йоав Мордехай.