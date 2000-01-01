На границе с Газой убиты еще двое, более 600 ранены
Палестинский Минздрав сообщает о еще двух демонстрантах, убитых солдатами ЦАХАЛа во время беспорядков на границе сектора Газа с Израилем.
Известны их личная информация: это 15-летний Мохаммед Ибрагим Аюб из Джабалии и 29-летний Саад Абдул Маджид Абдул-Ааль Абу Таха. Таким образом, число погибших во время "Марша Возвращения" сегодня достигло 4.
В то же время за медицинской помощью обратились 645 участников демонстрации. Большинство обращалось за помощью из-за слезоточивого газа, однако у 124 обнаружены огнестрельные ранения.
Также сообщается, что лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар прибыл на место столкновений на границе, чтобы поддержать участников беспорядков.
"Если бы Ясир Арафат дожил до сегодня, он был бы в одном из двух мест: здесь с нами либо в командном пункте как командира", - цитирует его 10-ый канал израильского телевидения.