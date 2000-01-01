Из Газы запускают в Израиль летучие змеи со свастикой
Участники еженедельных демонстраций на границе с сектором Газой запустили в сторону Израиля воздушный змей с нарисованной на нем свастикой и прикрепленной на веревке бутылке с самовоспламеняющейся жидкостью.
"Только что террористы ХАМАСа запустили с границы Газы в Израиль коктейль Молотова, украсив его своими истинными цветами", - сообщил представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Корникус.
В целом, по сведениям ЦАХАЛа, сегодня в "Марше возвращения" приняли участие порядка 3 тысяч жителей сектора Газа. Основные места беспорядков сконцентрированы на пяти местах вдоль границы.
Помимо воздушных змеев, нарушители жгут покрышки. Чтобы воспрепятствовать их приближению к забору безопасности, солдаты применяют средства разгоны демонстраций и боевые патроны. Ранее уже сообщалось о двух погибших палестинцах.
По информации Минздрава сектора Газа, за медицинской помощью обратились уже 126 участника демонстраций, из них 81 был госпитализирован.