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Из Газы запускают в Израиль летучие змеи со свастикой | Фото: @LTCJonathan/Twitter20.04 18:29   MIGnews.com

Из Газы запускают в Израиль летучие змеи со свастикой

Участники еженедельных демонстраций на границе с сектором Газой запустили в сторону Израиля воздушный змей с нарисованной на нем свастикой и прикрепленной на веревке бутылке с самовоспламеняющейся жидкостью.


"Только что террористы ХАМАСа запустили с границы Газы в Израиль коктейль Молотова, украсив его своими истинными цветами", - сообщил представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Корникус.

В целом, по сведениям ЦАХАЛа, сегодня в "Марше возвращения" приняли участие порядка 3 тысяч жителей сектора Газа. Основные места беспорядков сконцентрированы на пяти местах вдоль границы.

Помимо воздушных змеев, нарушители жгут покрышки. Чтобы воспрепятствовать их приближению к забору безопасности, солдаты применяют средства разгоны демонстраций и боевые патроны. Ранее уже сообщалось о двух погибших палестинцах.

По информации Минздрава сектора Газа, за медицинской помощью обратились уже 126 участника демонстраций, из них 81 был госпитализирован.
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