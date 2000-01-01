20.04 17:53 MIGnews.com

Командир КСИР: Война с Израилем закончится его уничтожением

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами пополнил число иранских военачальников, которые в последние дни обрушились на Израиль с угрозами.Как передает местное агентство Tasnim, выступая на политическом митинге в Тегеране 20 апреля, замкомандира армией Ирана напомнил, что израильские авиабазы находятся в пределах досягаемости иранских ракет."Послушайте, если начнется какая-либо прямая конфронтация с Израилем, за ней обязательно последует ваше уничтожение", - обратился он к израильскому правительству."Нашей целью-минимум будет прекращение вашего существования. Вы не можете это пережить. После того, когда ваши мирные жители и солдаты сбегут, у вас не будет выхода, кроме как утопиться в море. Не верьте в свои авиабазы, они находятся в пределах нашей досягаемости и скоро будут выведены из строя … Наши пальцы находятся на спусковом курке, а ракеты готовы и могут быть выпущены в любой момент, когда противник попытается претворить в реальность свои зловещие планы против нас", - заявил он.