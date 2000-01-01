20.04 07:14 MIGnews.com

Замминистра Орен: Без Израиля ISIS были бы уже на Кинерете

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Миру пришла пора признать Голанские высоты частью Израиля, тем более, что, в отличие от палестинцев, с Сирией даже переговоры по этому поводу не ведутся, заявил заместитель министра по дипломатии и экс-посол Израиля в США Михаэль Орен."Без израильского присутствия этот район бы подвергся очень крупной опасности. ISIS были бы уже на Кинерете", - сказал Орен, отметив, что остальные страны региона только рады тому, что Израиль не сдал свою часть Голан Дамаску.Данное утверждение было сделано им на семинаре на тему внутригосударственных и геополитических последствий Шестидневной войны, организованном Иерусалимским институтом политических исследований на этой неделе в столице.В 2002 году Орен издал книгу "Шесть дней войны" о тех самых событиях 50-летней давности, а ныне он – член Кнессета от партии "Кулану". Всем собравшимся он рассказал, что во многих аспектах его жизнь (как и жизнь многих других израильтян) формировалась, основываясь на событиях 1967 года."Сидели бы мы сегодня в этой комнате, если бы Израиль проиграл? Это было всего лишь шесть дней, но мы будем сражаться за важность этой войны и по мере приближения к годовщине это проявится сполна", - заверил он.