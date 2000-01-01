20.04 19:56 MIGnews.com

Иерусалим: арестована 22-летняя подстрекательница к террору

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В четверг, 20 апреля, в Иерусалиме была арестована 22-летняя женщина за якобы подстрекательство к насилию и терроризму в социальных сетях.Районная полиция Иерусалима сообщила, что расследование началось после того, как в Facebook была опубликована запись с подозрительного аккаунта, в которой она "хвалила нападения террористов" и "поощряла подобные нападения, чтобы "освободить Иерусалим"".Дополнительные посты подобного характера были раскрыты, начиная с 2015 года, и распространены десятками ее друзей на Facebook, как сообщает полиция."22-летняя женщина была арестована за распространение информации о подстрекательстве к насилию в социальных сетях. Это часть продолжающейся операции против людей, подстрекающих в социальных сетях", - сказал представитель полиции Микки Розенфельд.Подозреваемая была арестована в четверг утром и доставлена в полицию для проведения допроса.Полиция контролирует деятельность социальных сетей в попытке привлечь к ответственности тех, кто публично поддерживает насилие.