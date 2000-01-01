20.04 14:12 MIGnews.com
В Ливане арестован "израильский шпион"
В Бейруте был схвачен ливанец, которого подозревают сотрудничество с Израилем с целью шпионажа. Об этом сообщили в агентстве государственной безопасности Ливана в четверг, 20 апреля.
Имя "шпиона" не раскрываются. Указаны лишь его инициалы – А. Д. После задержания его отправили на допрос в агентство госбезопасности.
После он будет передан для дальнейшего допроса военной судебной системе.
Никакой дополнительной информации пока не приводится.
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