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20.04 14:12   MIGnews.com

В Ливане арестован "израильский шпион"

В Бейруте был схвачен ливанец, которого подозревают сотрудничество с Израилем с целью шпионажа. Об этом сообщили в агентстве государственной безопасности Ливана в четверг, 20 апреля.

Имя "шпиона" не раскрываются. Указаны лишь его инициалы – А. Д. После задержания его отправили на допрос в агентство госбезопасности.

После он будет передан для дальнейшего допроса военной судебной системе.

Никакой дополнительной информации пока не приводится.
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