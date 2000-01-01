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Аббас приглашает Нетаниягу в Вашингтон | Фото: Моше Мильнер, GPO20.04 13:08   MIGnews.com

Аббас приглашает Нетаниягу в Вашингтон

3 мая в Вашингтоне состоится встреча председателя ПА Махмуд Аббас с американским президентом Дональдом Трампом – такое заявление было опубликовано Белым домом за две недели до собственно встречи двух политиков.

"Этот визит будет использован для подтверждения приверженности - как Соединенных Штатов, так и палестинского руководства – достижению и в конечном итоге окончательному разрешению конфликта между палестинцами и Израилем", - заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

После этого Абу Мазен выразил готовность встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу во время своего визита в Вашингтон.

"Под патронажем президента Трампа я готов встретиться с премьер-министром Израиля в Вашингтоне в любое время", - сказал он в интервью 19 апреля.
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