20.04 11:28 MIGnews.com

За стенами тюрьмы с голодающими боевиками разведут барбекю

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Молодежное движение национально-религиозного политического блока "Ихуд леуми" ("Национальное единство") решило весьма оригинально "отпраздновать" начало "интифады заключенных" – массовую голодовку палестинских террористов, заключенных в израильских тюрьмах.В полдень 20 апреля активисты соберутся перед расположенной к северо-западу от Иерусалима тюрьмой "Офер", где отбывают наказание лидеры голодного бунта, и разведут барбекю.Цель акции заключается в том, чтобы с помощью ароматных запахов сломить дух голодающих и призвать израильское правительство не сдаваться перед их условиями, а также усилить работу по возвращению тел солдат Адара Голдина и Орона Шауля, которые были похищены во время "Несокрушимой Скалы" в 2014 году.Напомним, что данные о числе голодающих разнятся – если по информации Управления тюрем Израиля их 1187, то в Ассоциации палестинских заключенных их насчитали более 1300, а сами бунтующие утверждают, что их количество достигло 1500.Их цель – добиться уступок в отношении условий содержания террористов. В частности, они требуют, чтобы в их тюрьмах были установлены телефоны, возобновили свидания с родственниками хотя бы дважды в месяц, увеличить их длительность с 45 минут до 1,5 часа, а также разрешить каждые три месяца приносить им с собой фотоснимки.