20.03 09:47 MIGnews.com
Ахед Тамими продолжат судить за закрытой дверью
В понедельник, 19 марта, военный апелляционный суд отклонил требование 17-летней Ахэд Тамими и ее родителей провести открытое судебное заседание.
Об этом во вторник сообщает The Times of Israel
.
Слушания будут проводить без присутствия журналистов, политиков и других лиц, которых не касается соответствующее дело.
По данным издания, суд постановил, что рассмотрение дела Тамими за закрытой дверью поспособствует защите интересов несовершеннолетней.
Судебное заседание назначено на ближайшую среду, 21 марта, уточняет издание.
Напомним, Ахед Тамими содержится под арестом уже четыре месяца. В конце прошлого года ее задержали за нападение на военнослужащих ЦАХАЛа на Западном берегу.
1 января Ахэд Тамими было предъявлено обвинение в нападении на израильских военнослужащих при отягчающих обстоятельствах, подстрекательствах, угрозах военнослужащим и метании камней.
Отметим, что большинство палестинцев считают Ахед настоящей героиней. Ее освобождения требуют и некоторые правозащитные организации.
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