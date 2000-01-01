Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Аббас решил ударить по ХАМАСу санкциями | Фото:20.03 08:11   MIGnews.com

Аббас решил ударить по ХАМАСу санкциями

Глава Палестинской Администрации Махмуд Аббас решил принять весомые меры в отношении ХАМАСа за покушение на премьер-министра Рами Хамдаллу и начальника разведки Маджида Фараджа.

Об этом во вторник, 20 марта сообщает палестинское агентство Maan, передает The Times of Israel.

Открывая заседание правительства Автономии, палестинский лидер возложил ответственность за покушение на руководство ХАМАСа и заявил, что "как президент палестинского народа решил принять в отношении сектора Газа меры общенационального, юридического и финансового характера ради сохранения национального проекта".

Согласно информации агентства, глава ПА объявил о введении против сектора следующих санкций: прекращении торговли между Газой и Западным берегом, прекращении денежных переводов в банки сектора, введение новых налогов, прекращение гуманитарной помощи.

Председатель Палестинской Автономии подчеркнул, что, если бы попытка покушения удалась, то это стало бы катастрофой для палестинского народа, поскольку убийство Хамдаллы и Фараджи могло послужить началом гражданской войны.

Свое выступление глава ПА продолжил обвинениями в адрес ХАМАСа, США и Израиля, которые, по его мнению, несут ответственность за переворот в 2007 году. Кроме того, Аббас в очередной раз подверг критике решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Известно, что глава ПА глубоко возмущен и обеспокоен сообщениями о том, что администрация США ищет "альтернативних" палестинских чиновников, которые согласились бы на мирный план американского лидера Дональда Трампа.

Хуже того, Аббас считает, что некоторые арабские страны, включая Египет и Саудовскую Аравию, находятся в сговоре с администрацией Трампа, чтобы "навязать мирный план палестинцам".

По данным арабских СМИ, Аббас оказался под давлением арабских стран, которые призывают его согласиться на условия президента США Дональда Трампа в мирном соглашении. Насколько известно, Египет и Саудовская Аравия сейчас настоятельно рекомендуют Аббасу вернуться за стол переговоров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:44
Задержан один из лидеров "Исламского джихада"
08:27
СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру
07:44
Ротшильдов обвинили в контроле климата
07:08
Аббас обвиняет ХАМАС в покушении на премьера
06:31
В Израиле дешевеет проезд в общественном транспорте
05:34
Российские ученые работают над вакциной от наркозависимости
04:34
Биологи научились "омолаживать" нервные клетки
03:37
За Путина!: Активисты посмеялись над британцами в Лондоне
02:34
Выйдет последняя статья Стивена Хокинга
01:21
Ближний Восток: началась стройка самой большой верфи IMI
00:49
Путин обещает перестановки в правительстве
23:10
Зафираку выиграла Global Teacher Prize и получит $1 млн
22:49
Кронпринц Саудии решил уравнять зарплаты
21:50
Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus