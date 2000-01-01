Аббас решил ударить по ХАМАСу санкциями

Открывая заседание правительства Автономии, палестинский лидер возложил ответственность за покушение на руководство ХАМАСа и заявил, что "как президент палестинского народа решил принять в отношении сектора Газа меры общенационального, юридического и финансового характера ради сохранения национального проекта".
Согласно информации агентства, глава ПА объявил о введении против сектора следующих санкций: прекращении торговли между Газой и Западным берегом, прекращении денежных переводов в банки сектора, введение новых налогов, прекращение гуманитарной помощи.
Председатель Палестинской Автономии подчеркнул, что, если бы попытка покушения удалась, то это стало бы катастрофой для палестинского народа, поскольку убийство Хамдаллы и Фараджи могло послужить началом гражданской войны.
Свое выступление глава ПА продолжил обвинениями в адрес ХАМАСа, США и Израиля, которые, по его мнению, несут ответственность за переворот в 2007 году. Кроме того, Аббас в очередной раз подверг критике решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
Известно, что глава ПА глубоко возмущен и обеспокоен сообщениями о том, что администрация США ищет "альтернативних" палестинских чиновников, которые согласились бы на мирный план американского лидера Дональда Трампа.
Хуже того, Аббас считает, что некоторые арабские страны, включая Египет и Саудовскую Аравию, находятся в сговоре с администрацией Трампа, чтобы "навязать мирный план палестинцам".
По данным арабских СМИ, Аббас оказался под давлением арабских стран, которые призывают его согласиться на условия президента США Дональда Трампа в мирном соглашении. Насколько известно, Египет и Саудовская Аравия сейчас настоятельно рекомендуют Аббасу вернуться за стол переговоров.