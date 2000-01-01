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Задержан один из лидеров `Исламского джихада` | Фото:20.03 08:44   MIGnews.com

Задержан один из лидеров "Исламского джихада"

Служба безопасности Израиля сообщает об аресте одного из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии 58-летнего шейха Басама ас-Саади, который возглавляет деятельность военизированной организации.

Об этом во вторник, 20 марта сообщает палестинское информационное агентство Maann.

Задержание состоялось в лагере для беженцев в Дженине на Западном Берегу, уточняет агентство.

По данным издания, военнослужащие окружили дом семьи ас-Саади, после чего провели его задержание. Вместе с шейхом ас-Саади задержан его отец.

Агентство отмечает, что операция сопровождалась столкновениями с палестинской молодежью.

Общая служба безопасности Израиля подтвердила факт задержания шейха ас-Саади.
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