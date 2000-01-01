20.03 08:44 MIGnews.com
Задержан один из лидеров "Исламского джихада"
Служба безопасности Израиля сообщает об аресте одного из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии 58-летнего шейха Басама ас-Саади, который возглавляет деятельность военизированной организации.
Об этом во вторник, 20 марта сообщает палестинское информационное агентство Maann
.
Задержание состоялось в лагере для беженцев в Дженине на Западном Берегу, уточняет агентство.
По данным издания, военнослужащие окружили дом семьи ас-Саади, после чего провели его задержание. Вместе с шейхом ас-Саади задержан его отец.
Агентство отмечает, что операция сопровождалась столкновениями с палестинской молодежью.
Общая служба безопасности Израиля подтвердила факт задержания шейха ас-Саади.
Поделиться
Все по теме
Комментарии