Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Гидеон Саар: нет нужды в новых поселениях на Западном берегу | Фото:20.03 13:53   MIGnews.com

Гидеон Саар: нет нужды в новых поселениях на Западном берегу

Израиль пока что не нуждается в строительстве новых еврейских поселений на Западном берегу.

Об этом во вторник, 20 марта заявил бывший министр просвещения и экс-глава МИД Гидеон Саар в интервью The Times of Israel.

Однако, издание отмечает, что Саар полностью поддерживает идею аннексии палестинских территорий, на которых уже располагаются израильские поселения.

В интервью журналистам политик подчеркнул, что роль правительства Израиля заключается в том, чтобы сделать существующие поселения более сильными, помочь им с удовлетворением потребностей и способствовать их развитию.

По его словам, многие поселения нуждаются в обеспечении условий для нормальной жизни.

Напомним, что Гидеон Саар ушел из большой политики в 2014 году, чтобы проводить больше времени со своей семьей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:54
ООН: режим ЧС в Турции - прикрытие для борьбы с инакомыслием
14:48
Палестинцы пострадали от пса поселенца
14:36
Мэр Димоны требует назвать аэропорт именем Нетаниягу
14:24
Нетаниягу атаковали на конференции Негева
13:52
Шойгу: за эту неделю наши солдаты пресекли три химатаки
13:22
Яир Нетаниягу - "доминантная фигура" в деле 4000
13:17
ЕС поддерживает позицию Ирана
12:51
40 лет мирной миссии ООН на границе Ливана с Израилем
12:50
В Кишеневе прогремел взрыв в магазине: есть жертвы
12:32
Создатель "Новичка" назвал виновных в отравлении Скрипаля
12:08
Илон Маск в Иерусалиме учился поджигать абсент
12:05
Бени Ганц готовится к выборам
11:34
Джонсон: по делу Скрипаля мы не будем сотрудничать с РФ
11:22
"Оскорбления Абу Мазена - суть палестинской истории"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus