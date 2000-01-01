Гидеон Саар: нет нужды в новых поселениях на Западном берегу
Израиль пока что не нуждается в строительстве новых еврейских поселений на Западном берегу.
Об этом во вторник, 20 марта заявил бывший министр просвещения и экс-глава МИД Гидеон Саар в интервью The Times of Israel.
Однако, издание отмечает, что Саар полностью поддерживает идею аннексии палестинских территорий, на которых уже располагаются израильские поселения.
В интервью журналистам политик подчеркнул, что роль правительства Израиля заключается в том, чтобы сделать существующие поселения более сильными, помочь им с удовлетворением потребностей и способствовать их развитию.
По его словам, многие поселения нуждаются в обеспечении условий для нормальной жизни.
Напомним, что Гидеон Саар ушел из большой политики в 2014 году, чтобы проводить больше времени со своей семьей.