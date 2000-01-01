40 лет мирной миссии ООН на границе Ливана с Израилем
Миссия ООН "неустанно трудится, чтобы предотвратить возвращение к конфликту" между Израилем и Ливаном.
Об этом заявил 19 марта Майкл Бири, командир Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), выступая на церемонии, посвященной 40-летию мирной миссии ООН на границе Ливана с Израилем, сообщает во вторник The Times of Israel.
В ходе своего выступления руководитель миссии поблагодарил ее работников за усилия, приложенные для поддержания мира.
Отметим, что годовщина пришлась на разгар нового спора между соседними странами. В связи с этим, генерал-майор Бири предупредил, что конфликт "может начаться мгновенно, а поиск решения может занять целые поколения".
Напомним, что резолюция о размещении миротворческих сил на юге Ливана вблизи границы с Израилем была принята Советом Безопасности ООН 19 марта, 1978 года. Данная резолюция, положившая конец Второй ливанской войне 2006 года, предусматривала разоружение всех вооруженных группировок, в том числе - "Хизбаллы". Однако этого не произошло.