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40 лет мирной миссии ООН на границе Ливана с Израилем | Фото:20.03 12:51   MIGnews.com

40 лет мирной миссии ООН на границе Ливана с Израилем

Миссия ООН "неустанно трудится, чтобы предотвратить возвращение к конфликту" между Израилем и Ливаном.

Об этом заявил 19 марта Майкл Бири, командир Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), выступая на церемонии, посвященной 40-летию мирной миссии ООН на границе Ливана с Израилем, сообщает во вторник The Times of Israel.

В ходе своего выступления руководитель миссии поблагодарил ее работников за усилия, приложенные для поддержания мира.

Отметим, что годовщина пришлась на разгар нового спора между соседними странами. В связи с этим, генерал-майор Бири предупредил, что конфликт "может начаться мгновенно, а поиск решения может занять целые поколения".

Напомним, что резолюция о размещении миротворческих сил на юге Ливана вблизи границы с Израилем была принята Советом Безопасности ООН 19 марта, 1978 года. Данная резолюция, положившая конец Второй ливанской войне 2006 года, предусматривала разоружение всех вооруженных группировок, в том числе - "Хизбаллы". Однако этого не произошло.
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