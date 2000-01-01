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`Оскорбления Абу Мазена - суть палестинской истории` 20.03 11:22   MIGnews.com

"Оскорбления Абу Мазена - суть палестинской истории"

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели прокомментировала дипломатический скандал, порожденный проклятиями главы Палестинской автономии Абу Мазена в адрес посла США в Израиле Давида Фридмана.

Хотовели заявила: “Вчера Абу Мазен пополнил словарь палестинских проклятий против американской администрации своей отвратительной атакой против посла Фридмана. Это - суть палестинской истории - вместо того, чтобы осудить терроризм и строить палестинское будущее, палестинский лидер занят пропагандой обвинений. Мир уже понял, кто настоящий источник проблем Ближнего Востока”.

Абу Мазен, выступая перед сановниками Палестинской автономии в Рамалле обозвал Фридмана “сукиным сыном”. После поднявшейся волны возмущения в связи с оскорблениями американского посла палестинские деятели заявили, что подобного рода эпитеты - “обычное дело” в арабской политической жизни.
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