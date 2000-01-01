20.03 10:37 MIGnews.com
По делу о теракте в Старом Городе арестованы 8 человек
Восемь человек в возрасте от 15 до 67 лет арестованы израильской полицией за непредотвращение террористической атаки на улице Хагай в Иерусалиме 18 марта.
В результате атаки был убит 32-летний охранник Адиэль Кольман.
Полиция утверждает, что арестованные “идентифицировали террориста, но не сделали ничего для предотвращения атаки”.
Двое задержанных были отпущены после допроса, шесть человек ожидают суда, который примет решение о мере пресечения для них.
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