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По делу о теракте в Старом Городе арестованы 8 человек 20.03 10:37   MIGnews.com

По делу о теракте в Старом Городе арестованы 8 человек

Восемь человек в возрасте от 15 до 67 лет арестованы израильской полицией за непредотвращение террористической атаки на улице Хагай в Иерусалиме 18 марта.

В результате атаки был убит 32-летний охранник Адиэль Кольман.

Полиция утверждает, что арестованные “идентифицировали террориста, но не сделали ничего для предотвращения атаки”.

Двое задержанных были отпущены после допроса, шесть человек ожидают суда, который примет решение о мере пресечения для них.
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