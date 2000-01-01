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ХАМАС отвергает обвинения Аббаса | Фото:20.03 11:07   MIGnews.com

ХАМАС отвергает обвинения Аббаса

Правящий в секторе Газы ХАМАС категорически отверг обвинения председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, возложившего на эту террористическую организацию ответственность за покушение на премьер-министра ПА Рами Хамдаллу во время его визита в сектор.

Об этом во вторник, 20 марта сообщает Arutz Sheva.

"Абу-Мазен пытается помешать единству между Газой и Западным берегом, - сказал источник в ХАМАСе. - Таким образом он пытается посеять хаос, на фоне которого ему будет удобнее принять программу Трампа и Израиля. В то время, как мы предпринимаем максимальные усилия для достижения национального единства, Абу-Мазен выступает с воинственными безответственными заявлениями, которые сжигают мосты и усиливают раскол".

Согласно данным источников в ХАМАСе, декларации палестинского лидера не соответствуют соглашению о примирении между этой организацией и ФАТХом и потому требуют вмешательства других арабских организаций и всего палестинского народа.

"Абу-Мазен пытается прогнуть наш народ в опасный исторический момент, - заявили в ХАМАСе.

В своем заявлении ХАМАС призвал всех региональных и международных партнеров, включая Лигу арабских государств, срочно вмешаться и остановить это "опасное явление".

"Следует предотвратить национальную палестинскую катастрофу, которая может произойти из-за решений Абу-Мазена", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ХАМАС также призвал палестинцев в Иудее и Самарии провести выборы нового лидера.

Напомним, 19 марта, выступая на заседании национальной администрации в Рамалле, лидер ПА обвинил ХАМАС в причастности к покушению на премьер-министра автономии Рами Хамдаллу и главу палестинской разведки Маджада Фарджа.

"Я принял решение ввести против сектора Газы юридические и экономические санкции, направленные на сохранение национального проекта", - сказал глава ПА и подчеркнул, что в случае успеха покушения палестинцы стояли бы на пороге гражданской войны.

По словам Аббаса, соглашение о примирении с руководством ХАМАС находится на грани разрыва.

"Если вся ответственность, включая сферу безопасности, будет в наших руках, то мы будем нести всю ответственность за Газу, а если нет, то пусть ХАМАС отвечает за все", - подчеркнул палестинский лидер.
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