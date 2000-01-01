20.03 08:39 MIGnews.com

Арабское государство сдало Израилю эксперта ХАМАСа по дронам

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ХАМАС распространил заявление, согласно которому “арабское государство” передало Израилю информацию, которая привела к ликвидации главного специалиста террористов по беспилотникам, Мухаммеда аз-Завахри.Заявление было сделано в интервью ливанской газете Al-Akhbar высокопоставленным источником в ХАМАСе. он утверждает, что арабское государство передало израильским спецслужбам фотографию Завахри и информацию о нем.Мухаммед аз-Завахри, по кличке “Инженер” был убит в Тунисе в декабре прошлого года.“Инженер” был расстрелян в упор. Тунисским силам безопасности удалось найти четыре автомобиля, которыми воспользовались убийцы, два пистолета, два глушителя и прочие “вещественные доказательства”. Также якобы составлен фоторобот одного из убийц - но он по какой-то причине до сих пор не опубликован.По данным в прессе, Завахри всего пять дней назад вернулся после посещения Ливана и Турции. Перед убийством о встрече с ним договорился “венгерский журналист”, который хотел расспросить его о “достижениях в авиации”.Завахри в 1991 году уехал в Дамаск, где установил контакт с ХАМАСом. Считалось, что он является связующим звеном между ХАМАСом, Ираном и Сирией. После начала “революции” в Сирии он вернулся в Тунис. Арабская пресса сообщает, что Завахри минимум три раза проникал в Газу по тоннелям “для борьбы с сионистским врагом”.По данным газеты Al-Ahbar, близкой к “Хизбалле”, Завахри возглавлял подразделение беспилотников Бригад Изз ад-Дин аль-Касам. Он также помогал “Хизбалле” в ее программе создания беспилотников. Завахри был первым человеком в Тунисе, построившим беспилотный летательный аппарат.ХАМАС обвинил в убийстве Завахри “Моссад”. Пресс-представитель ХАМАСа в Газе Мушир аль-Масри сказал: ”Единственный кому выгодна смерть Завахри - сионистский враг У “Моссада” - история политических убийств, так было несколько лет назад в Дубаи с Махмудом аль-Мабху, так было в Сирии Изз ад-Дином аль-Халилом, так было с шейхом Фатхи Шикаки. “Моссад” не хочет, чтобы в арабских мозгах было знание о беспилотниках. Те, кто больше всех пострадал от этого убийства - тунисский народ, арабская нация и палестинцы, которым были необходимы знания Завахри”.