Башар Асад надеется, что Путин повлияет на Либермана
Защита границ Сирии – право и обязанность правительства страны, поэтому сирийская армия продолжит и впредь защищаться от израильской авиации. Заявил президент САР Башар Асад 20 марта.
"Защита наших границ – это наше право и обязанность. Если мы не будем этого делать как власти, то сирийский народ должен будет осудить нас. Так что мы не должны задаваться этим вопросом (защищать или не защищать), независимо от того, были ли заявления израильских властей или нет. Мы не строим нашу политику и решения на их заявлениях", - прокомментировал он предупреждение министра обороны Израиля Авигдора Либермана, что израильская авиация может повторить атаки.
В связи с этим, как передает РИА "Новости" , Асад надеется, что Владимир Путин повлияет на Израиль, чтобы авиаудары ВВС ЦАХАЛа по объектам в Сирии больше не повторялись.
"Насколько мы слышали, сегодня утром в МИД России был приглашен посол Израиля для обсуждения нарушения Израилем суверенитета Сирии. Так что я думаю, что Россия может сыграть важную роль в этом смысле, и политика России в целом основывается на международном законодательстве, на Уставе ООН и резолюциях Совета Безопасности", - добавил президент, выразив надежду, что Россия повлияет на Израиль, чтобы не допустить повторения авиаударов.