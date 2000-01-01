20.03 18:58 MIGnews.com

Либерман: ЦАХАЛ продолжит наносить авиаудары в Сирии

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Израиль не хочет подливать масло в огонь шестилетней гражданской войны в Сирии, но если подстрекательства не прекратятся, авиация ЦАХАЛа продолжит наносить удары по враждебным целям в соседнем государстве. Такое заявление министр обороны Еврейского государства Авигдор Либерман 20 марта."Мы не стремимся к провокациям или вмешательству. Это не входит ни в наши интересы, ни в интересы какой-либо из сторон (конфликта – ред.)", - сказал он на еженедельном заседании фракции НДИ.Несмотря на уже нанесенный Израилем авиаудар в области Пальмиры, министр Либерман подчеркнул, что "у нас нет намерения менять нашу политику", пояснив, что ВВС ЦАХАЛа совершают авианалеты в трех случаях: когда Израиль атакуют извне, для предотвращения передачи оружия и для деактивации "бомб замедленного действия", то есть пресечения неизбежных терактов против Израиля со стороны различных террористических организаций.