20.03 15:49 MIGnews.com

Посол Сирии обвинил Израиль в помощи террористам

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Израиль пособничает террористическим группировкам, включая "Аль-Каиду" и "Фронт ан-Нусра", заявил посол Сирии в Совете по правам человека ООН Хуссам Эдин Аала 20 марта, осуждая авиаудары ВВС ЦАХАЛа по позициям боевиков в его стране."Военная агрессия Израиля на сирийской земле 17 марта является доказательством поддержки, оказываемой Израилем террористическим группировкам. Мы считаем эту агрессию нарушением устава Организации Объединенных Наций, международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Это огромная угроза международному миру и безопасности", - заявил Аала.Помимо этого Аала атаковал Израиль за лечение в своих больницах раненых сирийцев."Они хотят придать гуманитарный вид лечению террористов "Ан-Нусры" в израильских больницах", - сказал посол в СПЧ.Напоследок Хуссам Эдин Аала призвал Израиль добровольно покинуть "оккупированные" Голаны.