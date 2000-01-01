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ХАМАС призвал к `интифаде` против Израиля | Фото:20.02 07:36   MIGnews.com

ХАМАС призвал к "интифаде" против Израиля

Халил аль-Хайя, член политического бюро ХАМАСа и один из старших руководителей организации в секторе Газа, призвал к противостоянию со "сделкой века".

Выступая на конференции в Газе, аль-Хайя сообщил, что план борьбы мирным планом Трампа должен основываться, прежде всего, на прекращении координации с Израилем в области безопасности и отмене соглашений в Осло.

Он также подчеркнул важность созыва руководства ООП.

"Если не будет диалога, не будет выхода из создания нового представительного органа с широким национальным участием при участии ХАМАС, который проложит путь к "решению палестинской проблемы", - сказал он.

Аль-Хайя призвал палестинскую общественность в Иудее, Самарии, Газе и на "землях, оккупированных с 1948 года", восстать, выйти на улицы и протестовать против "сделки века". Он сказал, что так называемые акции "марш возвращения" вдоль границы с Газой возобновятся в марте.


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