20.02 07:36 MIGnews.com

ХАМАС призвал к "интифаде" против Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Халил аль-Хайя, член политического бюро ХАМАСа и один из старших руководителей организации в секторе Газа, призвал к противостоянию со "сделкой века".Выступая на конференции в Газе, аль-Хайя сообщил, что план борьбы мирным планом Трампа должен основываться, прежде всего, на прекращении координации с Израилем в области безопасности и отмене соглашений в Осло.Он также подчеркнул важность созыва руководства ООП."Если не будет диалога, не будет выхода из создания нового представительного органа с широким национальным участием при участии ХАМАС, который проложит путь к "решению палестинской проблемы", - сказал он.Аль-Хайя призвал палестинскую общественность в Иудее, Самарии, Газе и на "землях, оккупированных с 1948 года", восстать, выйти на улицы и протестовать против "сделки века". Он сказал, что так называемые акции "марш возвращения" вдоль границы с Газой возобновятся в марте.