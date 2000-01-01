20.02 16:55 MIGnews.com

У Аббаса разозлились из-за строительства домов в Хар-Хома

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Официальный представитель лидера ПА Набиль Абу Рудейне раскритиковал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о строительстве новых домов в Хар-Хома в Восточном Иерусалиме.Соответствующее заявление он сделал в четверг, 20 февраля, передает "Кан"."Это систематическое разрушение решения о двух государствах с намерением осуществить "сделку века", – сказал Рудейне.Что примечательно, незадолго до этого с аналогичным заявлением выступили в организации Peace Now, отметив, что планы Нетаниягу являются "предвыборным ходом".