20.02 16:55 MIGnews.com
У Аббаса разозлились из-за строительства домов в Хар-Хома
Официальный представитель лидера ПА Набиль Абу Рудейне раскритиковал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о строительстве новых домов в Хар-Хома в Восточном Иерусалиме.
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 20 февраля, передает "Кан".
"Это систематическое разрушение решения о двух государствах с намерением осуществить "сделку века", – сказал Рудейне.
Что примечательно, незадолго до этого с аналогичным заявлением выступили в организации Peace Now, отметив, что планы Нетаниягу являются "предвыборным ходом".
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