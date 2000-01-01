Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











У Аббаса разозлились из-за строительства домов в Хар-Хома | Фото:20.02 16:55   MIGnews.com

У Аббаса разозлились из-за строительства домов в Хар-Хома

Официальный представитель лидера ПА Набиль Абу Рудейне раскритиковал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о строительстве новых домов в Хар-Хома в Восточном Иерусалиме.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 20 февраля, передает "Кан".

"Это систематическое разрушение решения о двух государствах с намерением осуществить "сделку века", – сказал Рудейне.

Что примечательно, незадолго до этого с аналогичным заявлением выступили в организации Peace Now, отметив, что планы Нетаниягу являются "предвыборным ходом".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:16
Мэр Тель-Авива собирается судиться с Мири Регев
16:34
Кровавые бои в Сирии: турки пошли в наступление  
16:13
Сирийский журналист: Израиль творит чудеса из невозможного
15:52
Видео: самолет с израильтянами вылетел из Японии
15:31
Peace Now: дома в Хар-Хома – предвыборный ход Нетаниягу
15:10
Саранча атаковала Южный Судан
14:56
Как правильно спланировать пенсию?
14:42
В Иране новые случаи заражения коронавирусом: 2 погибших
14:40
Броневик США не поделил дорогу с российским "Тигром"  
14:30
Израиль снимает запрет на импорт-экспорт из ПА
14:20
МИД Турции: Эрдоган и Путин возможно проведут переговоры
14:18
Палестинцы пытаются договориться об экспорте с Израилем
14:12
На камеру : Ошрат Котлер разбилась вдребезги   
13:43
Сириец научил дочь смеяться во время взрыва бомб
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus