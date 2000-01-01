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Сирийский журналист: Израиль творит чудеса из невозможного | Фото:20.02 16:13   MIGnews.com

Сирийский журналист: Израиль творит чудеса из невозможного

Утверждение о том, что Израиль мешает демократии в арабских странах, является абсолютно необоснованным.

Такое заявление сделал сирийский журналист Таер аль-Нашеф, принимавший участие в дебатах в эфире MEMRI.

По его словам, Израиль не несет ответственности за отсталость арабов, которые сами должны беспокоиться о своем развитии и чему-то поучиться у евреев, "творящих чудеса из невозможного".



Кроме того, Аль-Нашеф отметил, что часто повторяемое утверждение, будто целью Израиля является расширение суверенитета от реки Нил до реки Евфрат, является ложью.

Он объяснил, что две синие полосы на израильском флаге представляют талит — еврейское молитвенное покрывало, но никак не две реки.


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