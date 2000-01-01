20.02 16:13 MIGnews.com

Сирийский журналист: Израиль творит чудеса из невозможного

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Утверждение о том, что Израиль мешает демократии в арабских странах, является абсолютно необоснованным.Такое заявление сделал сирийский журналист Таер аль-Нашеф, принимавший участие в дебатах в эфире MEMRI.По его словам, Израиль не несет ответственности за отсталость арабов, которые сами должны беспокоиться о своем развитии и чему-то поучиться у евреев, "творящих чудеса из невозможного".Кроме того, Аль-Нашеф отметил, что часто повторяемое утверждение, будто целью Израиля является расширение суверенитета от реки Нил до реки Евфрат, является ложью.Он объяснил, что две синие полосы на израильском флаге представляют талит — еврейское молитвенное покрывало, но никак не две реки.