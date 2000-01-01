20.02 11:37 MIGnews.com

Верховный суд утвердил снос домов убийц Рины Шнерб

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Верховный суд в четверг, 20 февраля, утвердил постановления ЦАХАЛа о сносе домов убийц Рины Шнерб.Бьян Ханаташа, Халми Хамдан и Сана Маджамс, члены семей убийц Шнерба, подали ходатайства в Верховный суд, чтобы заблокировать приказы о сносе.Судьи Ханан Мельцер, Дафна Бараз-Эрез и Яэль Уилнер единогласно проголосовали за снос домов, заявив, что, несмотря на ущерб, нанесенный членам семьи, которые потеряют свой дом, это сыграет решающую роль в предотвращении будущих террористических атак.В ЦАХАЛе заявили, что будут прилагать все усилия для обеспечения сноса домов только террористов.