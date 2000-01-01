20.02 11:11 MIGnews.com
ХАМАС угрожает интенсивным ракетным обстрелом Тель-Авива
ХАМАС предупредил руководство Израиля о последствиях попыток точечных ликвидаций его вождей.
ХАМАС говорит, что ответом на ликвидацию руководства ХАМАСа “станет немедленный интенсивный ракетный обстрел Тель-Авива”.
Следует отметить, что ХАМАС всегда успешно использовал тактику шантажа накануне выборов в Израиле, чтобы получить различного рода поблажки для Газы - и именно этим он занимается и сейчас.
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