20.02 11:11 MIGnews.com

ХАМАС угрожает интенсивным ракетным обстрелом Тель-Авива

Поделиться

Все по теме

Комментарии





ХАМАС предупредил руководство Израиля о последствиях попыток точечных ликвидаций его вождей.ХАМАС говорит, что ответом на ликвидацию руководства ХАМАСа “станет немедленный интенсивный ракетный обстрел Тель-Авива”.Следует отметить, что ХАМАС всегда успешно использовал тактику шантажа накануне выборов в Израиле, чтобы получить различного рода поблажки для Газы - и именно этим он занимается и сейчас.